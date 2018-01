Tottenham acerta com o holandês Davids O Tottenham anunciou nesta terça-feira a contratação do volante holandês Edgar Davids, que foi cedido gratuitamente pela Inter de Milão. O jogador de 32 anos precisa agora fazer os exames médicos e acertar seus salários com o clube inglês. Famoso por jogar com óculos, Davids já disputou 73 partidas com a seleção holandesa e passou por importantes clubes da Europa, como Ajax (HOL), Milan (ITA), Barcelona (ESP) e Juventus (ITA), além da própria Inter de Milão. A chegada do novo reforço deixou empolgado o técnico do Tottenham, Martin Jol. ?Davids é um meio-campista muito versátil, um dos melhores jogadores que saiu da Holanda nos últimos 10 anos?, elogiou o treinador do time inglês, que ficou em 9º lugar no último campeonato nacional.