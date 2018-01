Tottenham acerta renovação de contrato do goleiro Lloris

Em mais uma decisão para garantir a força do elenco do Tottenham, a diretoria do clube londrino renovou o contrato do goleiro e capitão Hugo Lloris, nesta quinta-feira. Pelo novo acordo, o jogador francês vai defender o time inglês até 2022. Se cumprir o vínculo até o final, Lloris completará 10 anos de time.

"Estou muito satisfeito com este novo contrato. "Esta é a forma de eu mostrar meu comprometimento com o clube, com os meus companheiros de time e com meu técnico. Posso, assim, reforçar como eu acredito no projeto. Espero que o melhor ainda esteja por vir", declarou o jogador, que também é capitão da seleção francesa.

A renovação do goleiro faz parte do plano do clube de estender o vínculo de jogadores considerados essenciais ao time para os próximos anos. Nas últimas semanas, a diretoria também renovou os contratos de Harry Kane, Jan Vertonghen, Dele Alli, Christian Eriksen e Eric Dier.

Lloris chegou ao Tottenham em 2012, vindo do Lyon, da França. Ao todo, o jogador de 29 anos já acumula 189 partidas pelo time inglês.