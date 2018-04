Tottenham anuncia Janssen, artilheiro do último Holandês

O Tottenham anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante holandês Vincent Janssen, que deixa o AZ Alkmaar, da primeira divisão do futebol do seu país, para se juntar ao clube inglês. O jogador de apenas 22 anos de idade assinou acordo para defender o time pelas próximas quatro temporadas europeias.

Os clubes não confirmaram valores da negociação, mas a imprensa inglesa noticiou nos últimos dias que a Tottenham desembolsará cerca de 20 milhões de euros para contar com Janssen, que na temporada passada se destacou como artilheiro do Campeonato Holandês ao marcar 27 gols em 34 partidas.

Por causa do seu ótimo desempenho, ele foi decisivo para ajudar a sua modesta equipe a terminar em quarto lugar da competição nacional e ainda foi eleito o melhor jogador jovem do ano na Holanda.

Janssen iniciou a sua carreira profissional pelo Almere City FC, da segunda divisão da Holanda, pelo qual fez 32 gols em 74 jogos antes de chegar ao AZ Alkmaar, clube que ele defendeu por apenas uma temporada.

O goleador também acumula cinco convocações para a seleção holandesa, pela qual já marcou três gols, sendo um deles na vitória por 2 a 1 sobre Inglaterra, no estádio de Wembley, em março, em Londres.

Oficializado como reforço, Janssen se tornou o segundo reforço confirmado pelo Tottenham, que é comandado pelo argentino Mauricio Pochettino e anteriormente havia anunciado a chegada do volante queniano Victor Wanyama, contratado junto ao Southampton por cerca de 13 milhões de euros.

Terceiro colocado do último Campeonato Inglês, atrás apenas do surpreendente campeão Leicester e do vice-campeão Arsenal, o Tottenham irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada europeia.