Tottenham anuncia renovação de contrato de Harry Kane até 2022

Atacante da seleção inglesa e um dos grandes destaques do Tottenham nas últimas temporadas, Harry Kane acertou nesta quinta-feira a renovação contratual com o clube. O jogador de 23 anos assinou novo vínculo com prorrogação de dois anos e duração até o fim da temporada 2021/2022 do futebol europeu.

"Todo mundo sabe o quanto eu amo este time e como eu me sinto em relação a este clube, e assinar outro contrato é uma sensação especial. Nós temos um grande e jovem elenco, o clube está indo na direção certa e eu não tive hesitação alguma em assinar", declarou ao site do Tottenham.

Artilheiro do último Campeonato Inglês, Kane foi procurado pelo Tottenham ainda durante a pré-temporada, mas somente nesta quinta o acordo entre as partes foi assinado. Agora, o Tottenham foca seus esforços na tentativa de renovar com outro de seus destaques, como Dele Alli, Christian Eriksen e Eric Dier.

Autor de 70 gols em 137 partidas pelo Tottenham, Kane prometeu ainda mais destaque no futuro. "Acredito muito que tive minha chance e aproveitei, mas agora é a hora de trabalhar ainda mais para pelo menos manter o nível. Eu quero ser um atacante de elite a cada ano, marcando gols. E sei que tenho que trabalhar duro todo ano para isso."