Tottenham aproveita tropeço do Arsenal, bate Middlesbrough e vira vice-líder

Após ver o rival Arsenal tropeçar neste sábado, quando perdeu para o primeiro colocado Chelsea, o Tottenham aproveitou a oportunidade e bateu o Middlesbrough por 1 a 0, neste sábado, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês, assumindo a vice-liderança do torneio.

Enquanto o Chelsea aparece isolado na ponta da tabela, com 59 pontos, o Tottenham chegou a 50. Já o Arsenal estacionou nos 47, no terceiro lugar, um ponto à frente do Liverpool, o último time dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões, que também tropeçou neste sábado - perdeu para o Hull City.

O Middlesbrough, por sua vez, parou na 15.ª posição, mas está ameaçado pela zona de rebaixamento, já que soma 21 pontos e o Hull City, 18.º e primeiro time na degola, tem 20.

O único gol deste sábado foi marcado pelo atacante Harry Kane, em cobrança de pênalti aos 13 minutos do segundo tempo. O artilheiro do Tottenham soma 15 gols nas últimas 17 partidas em todos os torneios disputados pelo clube, vivendo grande fase.

Na sequência do Campeonato Inglês, com uma semana inteira para treinar, o Tottenham encara o Liverpool fora de casa, no próximo sábado, em um confronto direto pelas primeiras posições. No mesmo dia, o Middlesbrough receberá o Everton.