Tottenham bate Fulham e chega a 8 jogos sem perder

O resultado positivo na 11.ª rodada levou o Tottenham a 22 pontos, empatado com o Chelsea e atrás apenas no saldo de gols. A equipe, porém, tem um jogo a menos, contra o Everton, em casa, e pode inclusive encostar no vice-líder Manchester United, que tem 26. Já o Fulham segue brigando contra o rebaixamento, com 10 pontos, na 17.ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

Neste domingo, o Tottenham entrou em campo desfalcado do seu técnico Harry Redknapp. O treinador foi submetido a uma pequena cirurgia cardíaca durante a semana e vai ter que ficar afastado do futebol por quatro ou cinco semanas. "Mas eu pretendo voltar antes disso", revelou neste domingo. Desde a partida de quinta-feira, contra o Rubin Kazan, pela Liga Europa, ele está sendo substituído por seu auxiliar Kevin Bond.

Mas o Tottenham não sentiu a falta de seu treinador neste domingo. Abriu o placar com um gol contra de Baird, ampliou com Lennon e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0. Na segunda etapa, tratou de manter o resultado. Fechou-se atrás, levou um gol de Hangeland, mas chegou ao terceiro gol, com Defoe, já nos acréscimos, em um de seus poucos ataques em todo o segundo tempo.

Neste domingo, a 11.ª rodada do Campeonato Inglês teve outros dois jogos. Em casa, o Bolton atropelou o Stoke City, vencendo por 5 a 0. Eagles e Klasnic fizeram dois gols cada. Em Wolverhampton, o time da casa venceu o lanterna Wigan por 3 a 1 e subiu para a 13.ª colocação.