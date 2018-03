Tottenham bate o Swansea com facilidade e avança à semi da Copa da Inglaterra

O Tottenham se garantiu neste sábado na semifinal da Copa da Inglaterra com extrema tranquilidade. Mesmo jogando no País de Gales, na casa do adversário, a equipe dominou o Swansea do início ao fim e ganhou por 3 a 0.

A equipe espera agora a definição dos demais confrontos de quartas de final para descobrir o próximo adversário. Ainda neste sábado, o Manchester United recebe o Brighton & Hove Albion. E, no domingo, ocorrem outros dois confrontos: Wigan x Southampton e Leicester x Chelsea.

Com o brasileiro Lucas como titular e o meia Christian Eriksen em dia inspirado, o Tottenham foi melhor desde o início e abriu o placar logo aos 11 minutos, quando o dinamarquês recebeu na intermediária, carregou e bateu colocado, no canto, com perfeição.

A desvantagem no placar não mudou a postura do Swansea. Acuada e sem inspiração, a equipe seguiu dominada e ainda viu Heung-Min Son ampliar aos 23, após ótimo lançamento de Eriksen. O gol, contudo, foi anulado porque o sul-coreano estava impedido.

O dinamarquês, ainda assim, seguiu brilhando após o gol anulado. Aos 38, da entrada da área, ele acertou outro bom chute, o goleiro Kristoffer Nordfeldt resvalou e a bola parou no travessão.

Estava fácil. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Lamela recebeu sem marcação, avançou sozinho e ampliou ao finalizar no canto. E, já aos 16 do segundo tempo, Eriksen recebeu de Lucas, chutou forte e definiu a classificação.