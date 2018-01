Tottenham bate Southampton por 2 a 0 A vitória do Tottenham por 2 a 0 contra o Southampton e o empate do Fulham por 1 a 1 com o Charlton completaram neste domingo a quarta rodada do Campeonato Inglês. No sábado, o empate do recém promovido à primeira divisão, Bolton com o Leeds, deixou o time na liderança da competição, com dez pontos. Confira os jogos de sábado: Chelsea 1 x 1 Arsenal, Derby 0 x 0 West Ham, Leeds 0 x 0 Bolton, Leicester 1 x 1 Ipswich, Liverpool 1 x 3 Aston Villa, Manchester United 4 x 1 Everton, Middlesbrough 1 x 4 Newcastle e Sunderland 1 x 0 Blackburn.