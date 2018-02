Tottenham bate time da 4ª divisão no 'replay' e evita zebra na Copa da Inglaterra

Em ritmo de treino, o Tottenham fez sua parte diante do Newport County nesta quarta-feira e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo com um time reserva, os londrinos fizeram valer a superioridade e venceram no "replay" da quarta fase por 2 a 0, no Estádio Wembley.

No primeiro jogo, o Tottenham quase foi surpreendido pelo time da quarta divisão nacional e viu Harry Kane salvá-lo de um vexame histórico, ao garantir o empate por 1 a 1, na casa do adversário. Mas nesta quarta, o time londrino não levou sustos para garantir a classificação.

Não foi desta vez que o brasileiro Lucas estreou. O regulamento da competição impedia sua presença em campo porque o meia ainda não era jogador do Tottenham na partida de ida. Afinal, foi anunciado como novo reforço do clube há uma semana, quando custou 25 milhões de libras aos cofres do time para tirá-lo do Paris Saint-Germain.

Sem ele, o técnico Mauricio Pochettino poupou seus titulares e viu o Tottenham começar devagar nesta quarta. Mas o time foi ajudado por uma infelicidade do adversário. Aos 25 minutos, Llorente recebeu no pivô e abriu com Sissoko, que chegou cruzando. A bola desviou em Butler e matou o goleiro.

O gol contra abalou o Newport, e o Tottenham aproveitou para definir a classificação na sequência. Aos 33, Son arrancou com liberdade pela esquerda e deu bom passe para Lamela, que dominou na área e bateu cruzado para a rede.

No segundo tempo, Pochettino mexeu na equipe e colocou os titulares Eriksen e Dele Alli. O Tottenham cresceu e voltou a pressionar. Na principal chance, aos 39 minutos, Dele Alli saiu de frente para o gol e finalizou firme, mas acertou o travessão.

Com a classificação, o Tottenham enfrentará na próxima fase o Rochdale, que disputa a terceira divisão nacional, no dia 18 de fevereiro, fora de casa. Antes, no sábado, fará clássico com o Arsenal em Wembley, pelo Campeonato Inglês. A partida deve marcar a estreia de Lucas pelo clube.