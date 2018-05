Tottenham cede empate ao Everton na Inglaterra

Em partida movimentada, o Tottenham saiu em vantagem aos dois minutos do segundo tempo, com Defoe. A equipe ampliou o placar aos 14 minutos, com Dawson. O Everton, porém, reagiu. Saha, aos 33 minutos, e Cahill, aos 41 minutos, empataram o duelo. Já nos descontos, Defoe desperdiçou cobrança de pênalti, perdendo a oportunidade de dar a vitória ao Tottenham.

Em confronto direto, o Fulham derrotou o Sunderland por 1 a 0. O gol do triunfo saiu logo aos sete minutos do primeiro tempo e foi marcado por Zamora. Com isso, a equipe assumiu a oitava colocação, com 22 pontos. Derrotado, o Sunderland caiu para o décimo lugar, com 20 pontos.