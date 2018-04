Tottenham cede empate e Chelsea pode encostar na briga pelo G4 do Inglês

O Tottenham ficou no empate por 1 a 1 com o Brighton & Hove Albion nesta terça-feira, fora de casa, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado mantém a equipe visitante na quarta colocação, agora com 68 pontos, com oito de vantagem sobre o Chelsea, o quinto colocado e primeira equipe fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Chelsea visita o Burnley na quinta-feira e pode encostar na disputa. O Brighton é o 13º colocação, com 36 pontos. O Tottenham volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Manchester United pela semifinal da Copa da Inglaterra. O outro duelo da competição será entre Chelsea e Southampton no domingo, em Londres.

Na partida desta terça-feira, o atacante brasileiro Lucas começou como titular no Tottenham e teve uma atuação regular. Foi substituído na segunda etapa e teve duas oportunidades de gol. Uma no primeiro e outra no segundo tempo, mas o goleiro defendeu ambas.

O Tottenham saiu na frente com um gol aos três minutos da etapa final. O coreano Heung-Min Son aproveitou um vacilo da zaga adversária no lado direito, roubou a bola, evitou a saída pela linha de fundo e rolou na área para Harry Kane mandar para as redes.

Apesar de estar melhor na partida, o Tottenham cochilou logo depois de abrir o marcador e levou o empate dois minutos mais tarde. Serge Aurier derrubou José Izquierdo na área e o árbitro marcou pênalti. Pascal Gross cobrou e deixou tudo igual no marcador.