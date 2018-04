Tottenham confirma acerto com lateral de time norte-americano

O Tottenham confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito DeAndre Yedlin, do Seattle Sounders, que disputa a Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos. O jogador, que defendeu a seleção norte-americana na Copa do Mundo do Brasil, é uma das promessas do futebol local.

O acerto com Yedlin já estava encaminhado. Inicialmente, o lateral iria se transferir para o clube de Londres somente no meio do próximo ano, ao fim da temporada europeia. Mas o Tottenham decidiu antecipar sua chegada para o fim deste ano para facilitar sua adaptação ao novo clube.

Destaque da MLS, o jogador de 21 anos integrou o time de estrelas da competição em seus dois primeiros anos na liga. Recentemente foi eleito o atleta revelação do ano nos Estados Unidos. Na seleção, já disputou dez partidas e, no Brasil, se tornou o primeiro jogador formado na MLS a disputar uma Copa.