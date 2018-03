Tottenham confirma lesão de Harry Kane, mas prevê retorno já em abril

O Tottenham confirmou nesta quarta-feira que o atacante Harry Kane sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante a vitória por 4 a 1 sobre o Bournemouth, no último domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A boa notícia é que ele estará de volta aos gramados pela equipe já no próximo mês, de acordo com o clube.

Nos últimos dias, a imprensa britânica especulou a respeito até de uma eventual ausência do craque na Copa do Mundo da Rússia, em junho. O temor foi desfeito com este primeiro comunicado oficial do clube londrino desde a lesão - no lance, ele dividiu com o goleiro Begovic e ficou com o pé direito preso, o que provocou a torção.

Kane perderá o duelo com o Swansea, no próximo sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e dificilmente estará em campo no clássico diante do Chelsea, em 1º de abril, pelo Campeonato Inglês. Ele também será baixa da seleção inglesa nos amistosos contra Holanda e Itália, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente. O técnico Gareth Southgate divulgará a lista de convocados nesta quinta-feira.

O jogador já marcou 39 gols na atual temporada europeia, sendo 24 apenas no campeonato nacional - é o artilheiro do torneio ao lado do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.