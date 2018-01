Tottenham é campeão da Copa da Paz O Tottenham, da Inglaterra, conquistou neste domingo a Copa da Paz ao vencer o Lyon por 3 a 1, na final do torneio, disputado na Coréia do Sul. A vitória foi garantida no ainda no primeiro tempo da partida, com os ingleses marcando três gols: Berthod (contra) e dois de Robbie Keane. No segundo tempo, Arfa descontou, de pênalti, para os franceses.