Tottenham e United goleiam pelo Inglês Nos dois jogos deste domingo pela 36.ª rodada do Campeonato Inglês, duas goleadas: o Manchester United fez 4 a 0 no Charlton, na casa do adversário, com gols de Scholes, Fletcher, Smith e Rooney. Já o Tottenham ganhou do Aston Villa por 5 a 1, com gols Kanoute, King, Reid e Kelly para o Tottenham, com Barry descontando. Na classificação, o United é 3.º, com 73 pontos, o Tottenham é 7.º, com 51, o Aston Villa é 10.º, com 47, e o Charlton é 11.º, com 45. A rodada será encerrada nesta segunda-feira com o jogo West Bromwich x Arsenal. O campeonato deste ano já tem seu campeão definido: o Chelsea, que conquistou o título no sábado, e soma 88 pontos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Ingles 2004/05.