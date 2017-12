Tottenham empata com Everton e fica mais distante da liderança

O Tottenham ficou mais distante da luta pelo título do Campeonato Inglês, liderado pelo rival Arsenal. Neste domingo, o time londrino apenas empatou por 1 a 1 com o Everton, fora de casa, em partida válida pela 20ª rodada.

Com o empate, o Tottenham está a seis do Arsenal, em quarto lugar, com 36. E além de ter ficado longe do título, agora o time é mais ameaçado pelo quinto colocado Manchester United, que soma 33, na luta pela última vaga da Inglaterra na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Everton ocupa o 11º lugar com 27 pontos.

Atuando em casa, o Tottenham entrou em campo embalado por uma sequência de três vitórias, mas viu a sua situação se complicar logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Lukaku recebeu lançamento na grande área e ajeitou de cabeça para Aaron Lennon, que defendeu o clube londrino entre 2005 e 2015 e chutou forte para fazer 1 a 0.

O Tottenham conseguiu o empate antes do intervalo. Aos 46 minutos, após lançamento para a área, Dele Alli dominou a bola no peito e bateu de primeira, marcando um belo gol. Assim, impediu a derrota da sua equipe, mesmo que agora ela esteja mais distante da luta pelo título nacional.