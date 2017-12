Tottenham empata e fica longe do líder O Tottenham desperdiçou boa chance de melhorar na tabela de classificação do Campeonato Inglês ao ficar no empate com o West Ham por 1 a 1, neste domingo. Agora, o time londrino tem 21 pontos, mas muito longe do líder Chelsea, que no sábado bateu o Newcastle por 3 a 0 e tem agora 34. No outro jogo deste domingo, no encerramento da 13ª rodada do primeiro turno, o Middlesbrough bateu o Fulham por 3 a 2. Nesta segunda-feira, vão jogar Birmingham City e Bolton.