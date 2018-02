Tottenham empata e se mantém em 2º A equipe do Tottenham Hotspur garantiu a segunda colocação no Campeonato Inglês ao empatar neste sábado por 1 a 1 com o Manchester United. Jogando em casa, o Manchester foi para cima e abriu a contagem com Silvestre logo aos 7 minutos de jogo. O Tottenham teve dificuldade, mas chegou ao empate aos 27 minutos do segundo tempo com gol de Jermaine Jenas. Com este resultado, o Tottenham chega a 19 pontos, a oito do líder Chelsea, que joga neste domingo contra o Everton. O Manchester United, por sua vez, permanece em quarto com 18 pontos. O Wigan continua sendo uma das surpresas do campeonato. Neste sábado, jogando na casa do adversário, venceu o Aston Villa por 2 a 0 e chegou aos mesmos 19 pontos do Totteham. O Liverpool decepcionou mais uma vez e perdeu para o Fulham por 2 a 0. O Arsenal sofreu, mas venceu o Manchester City por 1 a 0, gol de Robert Pires, aos 16 do segundo tempo. Por fim, o Blackburn venceu o Birmingham, também por 2 a 0. A rodada pevê mais um jogo neste sábado: Portsmouth x Charlton. E será completada no domingo com mais quatro partidas: Bolton x West Bromwich;- Everton x Chelsea, Newcastle x Sunderland e West Ham x Middlesbrough.