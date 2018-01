Tottenham empata sem gols com o Everton e mantém jejum no Inglês

O Tottenham ficou no empate sem gols com o Everton neste sábado, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time anfitrião continua perto da zona de rebaixamento, é o 16º com apenas dois pontos conquistados, a mesma pontuação da primeira equipe da degola, o Newcastle, que é o 18º. Os visitantes estão em nono, com quatro.

Com a torcida a seu favor, o Tottenham bem que pressionou o adversário, mas não conseguiu marcar, confirmando o seu início ruim no Campeonato Inglês. O atacante Harry Kane, vice-artilheiro do último Campeonato Inglês com 21 gols, ainda não desencantou na temporada. Neste sábado, ele criou boas oportunidades, mas parou nas mãos do goleiro Tim Howard.

A melhor chance do time de casa na etapa inicial aconteceu aos 24 minutos. Mason tocou para Kane, que bateu para o gol e o camisa 1 adversário salvou com a perna esquerda. No segundo tempo, a pressão do Tottenham continuou e Chadli perdeu boa oportunidade. O Everton tentou responder em chute com perigo de Lukaku.

Na próxima rodada, o Tottenham visita o Sunderland, no domingo, e o Everton recebe o Chelsea, no sábado.