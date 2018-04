Tottenham empresta Giovani dos Santos ao Galatasaray O Tottenham confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do meia-atacante Giovani dos Santos ao Galatasaray até o final desta temporada. No clube turco, o jogador da seleção mexicana se reencontrará com Frank Rijkaard, que deu oportunidade ao atleta quando ambos estavam no Barcelona.