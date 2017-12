Tottenham faz nova proposta por Diego A equipe inglesa do Totthenham ainda não desistiu de ter o meia Diego, do Santos. A informação foi prestada nesta quarta-feira pelo técnico Emerson Leão, em entrevista ao canal pago Sportv. Segundo o treinador, o Totteham vem mantendo contatos regulares com o pai e procurador do jogador, Dejair Silveira da Cunha, e teria até melhorado proposta anterior, que segundo informações do início do semestre, teria chegado a US$ 15 milhões. Leão não disse o quanto teria sido oferecido, mas confirmou que houve uma nova investida. Disse ainda, que o Santos ratificou sua posição. ?Eles (o Tottenham) voltaram a conversar com o pai do jogador, mas o nosso presidente (Marcelo Teixeira) foi claro. Ele disse o seguinte. Olha; o valor do Santos é tanto (o clube tem direito à metade do passe). Não adianta vir aqui com outro valor. Se eles chegarem a esse número, não haverá impedimento para que o negócio saia?, afirmou o técnico. Para Leão, Diego é o jogador com maior probabilidade de deixar o clube em 2004. ?Com as propostas que estão surgindo, o risco de perdê-lo é muito grande. O risco é maior que todos os outros?, disse ele, referindo-se ao assédio a jogadores como Léo, Renato ou Robinho. O treinador disse ainda que pediu à diretoria a contratação de mais quatro jogadores, além do lateral-direito Paulo César, cujo acordo foi anunciado hoje. ?Eu preciso de dois centroavantes, um meia canhoto e um volante mais marcador?, explicou o técnico. Para Leão, os atacantes William e Douglas devem mesmo deixar o Santos. ?Eles estão há muito tempo no clube e precisam se reciclar?, argumentou.