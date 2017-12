Tottenham faz oferta por Diego, diz BBC O Tottenham Hotspur fez uma oferta de 8,4 milhões de euros pelo futebol do meia Diego, do Santos, informou nesta segunda-feira a rede de televisão britânica BBC. O jogador brasileiro é destaque na equipe paulista e foi um dos principais responsáveis pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2002 e o vice da Libertadores 2003. O representante do clube inglês no País, Nicki Arcuri, esteve durante a semana reunido com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para discutir a proposta. No entanto, não chegaram a um acordo. O dirigente santista pretende receber US$ 11 milhões pelo atleta, mas deve aceitar uma contraproposta do clube inglês.