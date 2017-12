Tottenham fecha com Diego, diz BBC A diretoria do Santos não confirma, mas a venda do meia Diego para o Tottenham já está fechada, segundo informação veiculada nesta sexta-feira pela manhã pela BBC, de Londres. Segundo a informação, o Santos aceitou a nova proposta feita pelo clube inglês - que subiu de 5,6 milhões de libras (cerca de R$ 27 milhões) para 7,6 milhões de libras (cerca R$ 36 milhões). Esse novo valor teria agradado a direção do Santos e o negócio foi fechado. Segundo a BBC, a transferência prosperou porque o pai de Diego, Djair da Cunha, que é dono do passe do jogador, reduziu sua porcentagem de 40% para 30%.