Tottenham ganha e mantém 2º lugar O Tottenham Hotspur venceu o West Ham United por 3 a 2 neste domingo e manteve a segunda colocação no Campeonato Inglês, agora com 13 pontos, um a menos que o líder Arsenal, que, no sábado, bateu o Charlton por 3 a 0 fora de casa. No outro da rodada deste domingo, o Manchester City empatou por 2 a 2 com o Blackburn Rovers. Nesta segunda, jogam Birmingham City e Aston Villa.