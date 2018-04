Tottenham goleia fora de casa e segue na briga por título inglês

Pressionado pelo líder Leicester City e jogando fora de casa, o Tottenham não se intimidou nesta segunda-feira e se manteve na briga pelo título do Campeonato Inglês ao golear o Stoke City por 4 a 0, em jogo válido pela 34ª rodada. Um tropeço abriria caminho para o título antecipado do Leicester.

Com a vitória, o Tottenham mantém as esperanças de levar o troféu, apesar da diferença de cinco pontos para o primeiro colocado da tabela do Campeonato Inglês. O time londrino chegou aos 68 pontos, contra 73 do Leicester City, que empatou com o West Ham por 2 a 2, no domingo.

O duelo desta segunda foi marcado por dois tempos bem distintos. No primeiro, o Stoke manteve o equilíbrio mesmo depois que Harry Kane abriu o placar, aos 8 minutos de jogo. O atacante recebeu pela esquerda, cortou para dentro da área e bateu colocado no cantinho esquerdo do goleiro anfitrião.

Mas, na segunda etapa, o Tottenham deslanchou e não deu qualquer chance aos donos da casa. Dele Alli, aos 22, e Kane, novamente, aos 26, ampliaram o marcador. Com os dois gols, Kane reassumiu a liderança isolada da artilharia do Inglês, com 24 gols. Deixou para trás Jamie Vardy, que chegou aos 22 no domingo, ao marcar uma vez pelo Leicester City.

Dele Alli voltou à carga aos 37, com seu segundo gol, após desperdiçar um lance incrível. Na jogada, ele recebeu lançamento, driblou o goleiro e, diante do gol vazio, acertou o pé da trave, para irritação e desespero do técnico Mauricio Pochettino. Com o segundo gol, na sequência, acabou se redimindo da oportunidade perdida.