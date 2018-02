Tottenham Hotspur e Arsenal empatam O Tottenham Hotspur e o Arsenal empataram hoje em 1 a 1 no clássico londrino disputado no estádio de White Hart Lane pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês. O inglês Ledley King abriu a contagem para o Tottenham, enquanto o francês Robert Pires marcou o gol de empate para o Arsenal.