Tottenham insiste em contratar Diego O caso Diego pode ter uma reviravolta nesta quinta-feira, quando é aguardada a presença em Santos do representante do Tottenham, Niki Arcuri, com a posição do clube inglês sobre a pedida formulada pelos santistas: US$ 12 milhões, com 20% dos direitos federativos permanecendo na Vila Belmiro e liberação do jogador só em janeiro. Com as novas contas, o Santos ficaria com US$ 7,2 milhões e o pai e a família do atleta com US$ 4,8 milhões. Diego manteve sua posição de querer permanecer na Vila Belmiro e revelou que acha que não está pronto para atuar no futebol europeu. ?É muita especulação para pouca gente, não cabe tanta informação na minha cabeça e meu único pensamento é continuar no Santos."