Tottenham investiga incidente no estádio do Sevilla O inglês Tottenham Hotspur abriu uma investigação sobre as causas dos incidentes nas arquibancadas do estádio Sánchez Pizjuán durante a partida contra o Sevilla pela Copa da Uefa em que a Polícia enfrentou seus torcedores. O clube inglês pediu, segundo seu site oficial, que os torcedores presentes no estádio dêem sua versão dos fatos, depois de, em comunicado após a partida, afirmar "desconhecer que tenha havido motivo para a intervenção das forças policiais". "Os torcedores do Tottenham tiveram um comportamento exemplar na Europa durante toda a temporada e os eventos de Sevilha não têm precedentes", afirmou o clube londrino, manifestando ainda sua "total cooperação com a Uefa, com a Embaixada do Reino Unido na Espanha e com as autoridades espanholas para esclarecer o que aconteceu". Paralelamente, a Uefa anunciou que abriu "uma investigação após os incidentes ocorridos no jogo pela Liga dos Campeões entre o Roma e o Manchester United". "A Uefa estudará minuciosamente as provas, assim como a ata arbitral, o relatório dos delegados e da segurança antes de tomar qualquer decisão a respeito", informou a Uefa.