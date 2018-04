Tottenham perde do PAOK e se complica na Liga Europa

O Tottenham teve um gol anulado no segundo tempo, mas não tem do que reclamar. Depois de sair perdendo com gols de Salpingidis e Athanasiadis, aos 6 e aos 13 minutos, o time da casa só conseguiu descontar num pênalti muito mal marcado. Harry Kane chutou e Stafylidis tirou em cima da linha, com a coxa. O árbitro não apenas deu pênalti como expulsou o grego, ainda com 39 minutos do primeiro tempo. Modric converteu e descontou para o Tottenham.

O resultado permitiu que o PAOK fosse a 11 pontos, na liderança do Grupo A. Logo em seguida aparece o Rubin Kazan, que, mais cedo, goleou o Shamrock Rovers por 4 a 1, e foi a 10 pontos. O Tottenham tem sete e, na última rodada, dia 15, precisa vencer o time irlandês e torcer para que os russos percam dos gregos. Além disso, precisam tirar cinco gols de saldo.

No Grupo B, o Standard Liège venceu o Hannover por 2 a 0, foi a 11 pontos e garantiu a primeira colocação na chave. O time alemão, apesar da derrota, também se classificou, uma vez que tem oito pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Copenhague, time dinamarquês que foi a cinco ao empatar em 1 a 1 com Vorskla Poltava, na Ucrânia. O Hannover leva vantagem no confronto direto.

Já classificado, o PSV confirmou o primeiro lugar do Grupo C depois de fazer 3 a 0 no Legia, em Varsóvia. Assim, foi a 13 pontos, contra nove dos poloneses. Já eliminado, o Hapoel Tel-Aviv venceu o lanterna Rapid Bucareste por 3 a 1, fora de casa.