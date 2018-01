Tottenham só empata com Leicester e segue sem vencer no Inglês

Como vem acontecendo desde a última temporada, o Tottenham segue decepcionando seu torcedor. Já são três partidas sem vencer neste início de Campeonato Inglês, sendo que a última aconteceu neste sábado. Fora de casa, a equipe saiu na frente diante do Leicester, mas sofreu o empate logo na sequência e acabou ficando no 1 a 1.

O jejum de vitórias deixa o Tottenham na parte de baixo da tabela, com somente dois pontos. Na próxima rodada, terá pela frente o Everton, em casa, no sábado. O Leicester, por sua vez, é a surpresa da competição, somou seu sétimo ponto e é o líder provisório. No sábado que vem, enfrenta o caçula Bournemouth fora de casa.

O jogo deste sábado não teve grandes emoções, e os gols só saíram no fim da etapa final. Aos 35 minutos, Ali aproveitou cruzamento da esquerda e falha da defesa para escorar de cabeça para a rede. Somente um minuto depois, no entanto, Mahrez recebeu pelo lado direito, invadiu a área e tocou com categoria para deixar tudo igual.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda pelo Campeonato Inglês, o Bournemouth conseguiu sua primeira vitória na primeira divisão na história. Mesmo fora de casa, derrotou o West Ham em jogo muito animado por 4 a 3. O herói da partida foi Callum Wilson, que marcou três gols, inclusive o primeiro da equipe na elite do futebol inglês.

Nas outras partidas, destaque para Crystal Palace, que chegou a seis pontos ao derrotar o Aston Villa por 2 a 1, em casa. O Sunderland não passou de um empate por 1 a 1 diante do Swansea e é o lanterna. Mesmo resultado do confronto entre Norwich e Stoke City.