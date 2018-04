Tottenham supera Swansea com dois gols de Adebayor

SWANSEA - Na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, o Tottenham cumpriu com o seu objetivo neste domingo e derrotou o Swansea City por 3 a 1, fora de casa, em partida disputada no Liberty Stadium e válida pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante togolês Emmanuel Adebayor brilhou na partida ao marcar dois gols.

O resultado levou o Tottenham aos 43 pontos, na quinta colocação, atrás do Liverpool, que fecha o grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês e ficaria com a última vaga na Liga dos Campeões, apenas em razão dos critérios de desempate. Já o Swansea segue com 21 pontos. Na 15ª colocação, o time galês está ameaçado de rebaixamento.

O JOGO

Neste domingo, o Tottenham foi dominado pelo Swansea no começo da partida, mas mesmo assim conseguiu abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Adebayor, que marcou de cabeça, aproveitando cruzamento do dinamarquês Christian Eriksen.

Após o gol, o Tottenham assumiu o controle da partida e ampliou a sua vantagem aos oito minutos do segundo tempo. Kyle Walker cruzou para a área e o espanhol Chico Flores tentou tirar a bola, mas a desviou para as redes, fazendo 2 a 0.

Em desvantagem, o Swansea tentou equilibrar a partida, mas sofreu o terceiro gol em um contra-ataque. Aos 25 minutos, Danny Rose lançou Adebayor, que tocou a bola na saída do alemão Gerhard Tremmel para fazer o seu segundo gol na partida.

O Swansea ainda diminuiu aos 32 minutos, com o gol marcado pelo marfinense Wilfried Bony, que recebeu passe do belga Roland Lamah. Mas foi insuficiente para evitar a vitória do Tottenham no País de Gales.