Tottenham suspende torcedor invasor até o fim da vida O Tottenham agiu rápido e aplicou uma rigorosa punição ao torcedor que invadiu o gramado do Estádio White Hart Lane na segunda-feira, após o jogo contra o Chelsea, pela Copa da Inglaterra. O invasor, que não teve o nome divulgado, está proibido até o fim da vida de entrar no estádio durante os jogos em casa do time. A confusão aconteceu após a vitória por 2 a 1 do Chelsea, que provocou a eliminação do Tottenham nas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. Enquanto os jogadores do time visitante comemoravam a classificação, o torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o meia Lampard. O invasor não conseguiu acertar Lampard e logo foi contido pelos seguranças do local. Outro torcedor também entrou no gramado - seu nome não foi divulgado -, mas era do Chelsea e só queria comemorar. Mesmo assim, acabou detido. Em seu site oficial, o Tottenham anunciou nesta terça-feira a punição vitalícia ao seu torcedor. E também cobrou atitude parecida do Chelsea, em relação ao outro invasor. Enquanto isso, a Federação Inglesa prometeu investigar o caso, para descobrir a responsabilidade pelas invasões. A entidade apoiou a aplicação de punições severas aos torcedores envolvidos.