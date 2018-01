Tottenham também quer Júlio Baptista Depois do Arsenal, outro clube inglês está tentando contratar o brasileiro Júlio Baptista. O Tottenham fez uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de US$ 24 milhões) - mesmo valor da anterior -, já recusada pelo Sevilla, o time espanhol com o qual ele ainda tem mais três anos de contrato. Revelado pelo São Paulo, Júlio Baptista foi vendido ao Sevilla em julho de 2003, por US$ 2,8 milhões. Volante de origem, ele passou a jogar como atacante no futebol espanhol. E começou a marcar vários gols: fez 20 na primeira temporada e 18 na segunda. Com essa performance, ele também passou a ser chamado com freqüência pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira e conseguiu a valorização no mercado europeu. ?Se não recebermos ofertas maiores, Júlio Baptista jogará no Sevilla nesta temporada?, garantiu o presidente do clube espanhol, José Maria del Nido.