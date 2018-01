Tottenham vence Bromwich por 3 a 1 O Tottenham venceu o West Bromwich por 3 a 1, neste domingo, em jogo isolado do Campeonato Inglês. A equipe somou 27 pontos e ocupa a sétima colocação no torneio. A rodada será completada nesta segunda-feira com o jogo entre Sunderland x Manchester City.