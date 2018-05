Tottenham vence com gol de Paulinho e sonha com vaga na Liga dos Campeões

LONDRES - O Tottenham manteve as esperanças de brigar por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões neste sábado, ao derrotar o Fulham por 3 a 1, diante de sua torcida. O brasileiro Paulinho, ex-Corinthians, marcou o primeiro gol dos anfitriões, na abertura da rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o time londrino chegou aos 63 pontos, mais próximo dos 67 do Arsenal, atualmente na quarta colocação - o quarto consegue vaga na fase preliminar na competição europeia. O Arsenal, contudo, ainda entrará em campo na rodada para enfrentar o Hull City. Depois do fim de semana, os times ainda terão três jogos cada até o fim do campeonato.

Para seguir com chances de ir à Liga, o Tottenham contou com atuações determinantes do dinamarquês Christian Eriksen e do goleiro francês Hugo Lloris. O primeiro foi o responsável por duas cobranças de falta, muito semelhantes, que resultaram nos gols de Harry Kane, aos 3 minutos do segundo tempo, e Younes Kaboul, aos 17. Lloris, por sua vez, garantiu a vantagem no marcador no segundo tempo, com duas defesas importantes.

No início da etapa, espalmou cabeçada perigosa de Rodallega. Depois, defendeu cobrança de pênalti de Steve Sidwell, que havia marcado o único gol do Fulham, aos 37 do primeiro tempo. Antes, Paulinho dera sua contribuição para o triunfo dos donos da casa. Ele havia inaugurado o marcador, aos 34, ao aproveitar cruzamento da direita e só completar para as redes, dentro da pequena área.