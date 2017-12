Tottenham vence e lidera na Inglaterra O Tottenham assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês neste sábado, ao bater o Middlesbrough, em casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Defoe e Mido. Com a vitória, o Tottenham foi aos mesmos seis pontos que Manchester United e Charlton, mas leva vantagem no saldo de gols. No entanto, pode ser ultrapassado neste domingo por Chelsea e Arsenal, que se enfrentam no clássico da rodada. Em outro jogo de destaque deste sábado, o Liverpool obteve sua primeira vitória na competição: 1 a 0 sobre o Sunderland, gol do espanhol Xabi Alonso. Confira os demais resultados: Birmigham City 1 x 2 Manchester City, Blackburn 2 x 1 Fulham, Newcastle 0 x 0 West Ham, West Bromwich 2 x 1 Portsmouth, e Charlton 1 x 0 Wigan.