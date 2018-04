Tottenham vence fora de casa e sobe para 7º no Campeonato Inglês

O Tottenham segue na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Inglês, que darão vaga em competições europeias da próxima temporada. Neste domingo, 14, na sequência da 15.ª rodada, conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o Swansea City por 2 a 1, no País de Gales, e subir da nona para a sétima posição, com 24 pontos, ultrapassando o próprio time galês e o Newcastle, que perdeu no sábado para o Arsenal.

Sem o volante brasileiro Paulinho nem no banco de reservas, o Tottenham fez uma boa partida e começou a construir a vitória com um gol logo aos 4 minutos de jogo com o meia Harry Kane. Na segunda etapa, o Swansea City voltou melhor do intervalo e com apenas três minutos já chegou ao empate com o atacante Wilfried Bony. O que o time galês não esperava era ser batido nos instantes finais. Aos 44, Christian Eriksen marcou o gol salvador para a equipe londrina.

Pelo Campeonato Inglês, o Tottenham volta a jogar no próximo sábado, em casa, contra o Burnley. Mas, nesta quarta, o time entra em campo pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Também no estádio White Hart Lane, em Londres, enfrenta o Newcastle. Já o Swansea City, que ficou na nona colocação com 22 pontos, encara o Hull City, como visitante, no sábado.