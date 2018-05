Tottenham vence o Watford e fica perto da classificação à Liga dos Campeões

No fechamento da 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham venceu o Watford por 2 a 0, nesta segunda-feira, no estádio de Wembley, em Londres, e deu um passo importante rumo à classificação para a próxima edição de Liga dos Campeões da Europa. Com gols de Dele Alli e Harry Kane, o time permanece na quarta posição e chega a 71 pontos, cinco a mais do que o Chelsea, o quinto colocado.

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

+ Com gol no fim, Manchester United vence e complica o Arsenal

+ Chelsea sofre, mas vence o Swansea e encosta no G-4

Agora restam três partidas para o Tottenham na competição - tem um jogo a menos -, com nove pontos a serem disputados. Os quatro primeiros vão direto para o principal torneio europeu de clubes. Com a derrota, o Watford caiu uma posição e está em 13.º lugar, com 38 pontos.

O Tottenham entrou pressionado, após um empate e uma derrota nas duas partidas anteriores. Também pesava contra o time do técnico argentino Mauricio Pochettino a recente eliminação para o Manchester United na semifinal da Copa da Inglaterra, de virada, em casa.

A equipe superou as dificuldades na vontade e com boa atuação do atacante Harry Kane. Logo aos 15 minutos, Dele Alli abriu o placar ao pegar o rebote em uma falha do goleiro Orestis Karnezis. Depois do gol sofrido, o Watford cresceu no jogo e teve boas chances de empatar, mas parou na boa atuação do goleiro Hugo Lloris.

Depois de alguns sustos e mais ajustado, o Tottenham voltou para o segundo tempo com tudo. E, aos 3 minutos, Harry Kane fez o segundo, depois de um cruzamento rasteiro de Kieran Trippier em uma jogada que começou bem trabalhada no meio campo. Com o tento, o camisa 10 balançou as redes pela 105.ª vez no Campeonato Inglês, em 150 jogos. Em seguida, Kane marcou outra vez, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Com 2 a 0 no placar, o Tottenham recuou e o Watford subiu a marcação. Os visitantes quase diminuíram com o brasileiro Richarlison, ex-Fluminense. O atacante perdeu grande chance aos 24 minutos. Após confusão na área, a bola sobrou limpa na linha da pequena área, mas ele pegou mal e chutou por cima da baliza. Nos minutos finais, o clube de Londres administrou a partida para ficar perto da vaga na Liga dos Campeões.