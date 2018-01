Tottenham vence Reading em casa pelo Campeonato Inglês Jogando em casa, o Tottenham venceu o Reading por 1 a 0, na única partida da 31ª rodada do Campeonato Inglês marcada para este domingo. O único gol do jogo foi marcado por Robbie Keane, de pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo, depois de Greg Halford ter colocado a mão na bola dentro da área. A vitória coloca o Tottenham na sexta posição, com 48 pontos - a dois do Bolton, quinto, e a sete do Arsenal, na quarta colocação e último que estaria classificado para a Liga dos Campeões, caso a competição terminasse hoje. Já o Reading permanece na oitava colocação, com 44 pontos. A rodada se completa amanhã, com o duelo entre Aston Villa e Everton. O líder da competição é o Manchester United, que goleou no sábado o Blackburn por 4 a 1 em Old Trafford e chegou aos 78 pontos. O segundo é o Chelsea, que chegou aos 72 após bater o lanterna Watford fora de casa.