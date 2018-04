Tottenham vence Stoke e alcança 4ª posição no Inglês

Com o triunfo, o Tottenham chegou aos 69 pontos, mesma pontuação do Chelsea, que está em terceiro lugar por causa dos critérios de desempate. O Arsenal é o quinto colocado com 67 pontos, mas pode voltar para a zona de classificação para a Liga dos Campeões na próxima terça-feira, quando receberá o Wigan, que luta contra o rebaixamento, mas chegará ao jogo embalado pela conquista do título da Copa da Inglaterra no último sábado.

Neste domingo, o Stoke City abriu o placar da partida logo aos três minutos, com o gol marcado pelo francês Steven N''Zonzi. O Tottenham, porém, empatou o duelo aos 20 minutos, com o gol do norte-americano Clint Dempsey.

O time da casa ficou com um jogador a menos logo no começo do segundo tempo em razão do cartão vermelho recebido por Charlie Adam e não conseguiu superar a pressão do Tottenham, que garantiu a sua vitória com o gol do togolês Emmanuel Adebayor aos 37 minutos.