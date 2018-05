Tottenham vence West Ham e assume quarta colocação

Com isso, o Tottenham assumiu, temporariamente, o quarto lugar, com 37 pontos. Ameaçado de rebaixamento, o West Ham está na 17.ª colocação, com 18 pontos e pode terminar a rodada na zona da degola.

O Tottenham dominou a partida e criou várias oportunidades de gol até abrir o placar aos 11 minutos. Aaron Lennon, principal destaque do time na partida, avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola desviou na zaga e ficou com Modric, que finalizou e colocou sua equipe em vantagem.

Mesmo em desvantagem, o West Ham seguiu com dificuldades de ameaçar o Tottenham, que deu muito trabalho ao goleiro Green. A equipe perdeu boa chance de ampliar sua vantagem no início do segundo tempo, quando finalização de Huddlestone acertou a trave.

O West Ham chegou a ameaçar com jogadas aéreas de Peter Crouch, mas o Tottenham marcou o gol da vitória aos 36 minutos. Em contra-ataque, Defoe chutou de fora da área e Green espalmou. O atacante pegou o rebote e finalizou forte, definindo o triunfo de sua equipe. Assim, Defoe se isolou na artilharia do Campeonato Inglês, com 14 gols.