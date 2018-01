Tottenham x Lyon: final da Copa da Paz O Tottenham, da Inglaterra, empatou com a Real Sociedad (Espanha) por 1 a 1, nesta quinta-feira, em Ulsan, e conseguiu a classificação para a final da Copa da Paz, que está sendo disputada na Coréia do Sul. A equipe inglesa terminou na primeira colocação do Grupo A e fará a final da competição contra o Lyon, da França, no próximo domingo, em Seul. No outro joga da chave, o Boca Juniors derrotou o Sundowns, da África do Sul, por 3 a 1, mas ficou apenas na segunda posição. Diego Cagna, Martín Palermo e Cardozo marcaram os gols da equipe argentina. Sapula anotou para os sul-africanos.