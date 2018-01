Totti afirma estar muito perto de disputar a Copa do Mundo O atacante italiano Francesco Totti, capitão da Roma, que na última quinta-feira voltou a jogar depois de 67 dias parado por causa de uma grave lesão no pé esquerdo, afirmou nesta sexta que se vê muito próximo de disputar a Copa do Mundo da Alemanha. "Já me vejo mais perto. Muitas pessoas disseram quando me lesionei (em 19 de fevereiro) que não conseguiria me recuperar antes da Copa. Mas eu quis mostrar que nós romanos também temos caráter", explicou o italiano. Após o retorno ao futebol, Totti tratou de mandar uma mensagem para Marcelo Lippi, técnico da Itália. "O treinador esperava minha recuperação e me contou, logo após sofrer a leão, que eu estaria na Copa. Espero que ele não tenha mudado de idéia, pois acelerei o meu processo de recuperação justamente pensando em ir para a Alemanha". No amistoso disputado pela Roma contra o Cisco Lodigiani, time da terceira divisão italiana, o jogador atuou por 74 minutos e afirmou não ter sentido nada no local da contusão. Entretanto, por precaução, Totti não jogará pela Roma contra o Chievo Verona, na próximo domingo, pelo Campeonato Italiano. A Itália está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Gana, Estados Unidos e República Checa.