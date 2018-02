Totti brilha e Roma derrota Sampdoria no Campeonato Italiano

A Roma derrotou a Sampdoria por 2 a 0 neste sábado e permanece na segunda posição do Campeonato Italiano, que é dominado pela Inter de Milão. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O grande destaque do jogo foi o meia-atacante Francesco Totti, que marcou os dois gols do time da capital italiana. Totti fez seu primeiro gol aos 12 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti na qual bateu o goleiro adversário com um toque sutil alto e no meio do gol. Já o segundo gol foi marcado no último minuto do tempo regulamentar. No outro jogo da rodada disputada neste sábado, o Genoa derrotou o Parma por 1 a 0 com um gol de pênalti de Marco Borriello pouco antes do intervalo.