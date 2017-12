Totti diz que está jogando a 60% de sua forma física Depois de jogar sua primeira partida completa em mais de três meses, o meia italiano Francesco Totti disse que ainda falta bastante para chegar à plenitude de sua forma física. "Estou jogando a cerca de 60%", afirmou ao final do amistoso realizado nesta quarta-feira, em que a equipe italiana empatou com a Suíça por 1 a 1. O técnico Marcello Lippi procurou escalar a equipe italiana de maneira a que Totti não tivesse que se esforçar muito, colocando o jogador pelo lado direito do ataque, com Del Piero pelo lado esquerdo e Gilardino pelo meio. Mas o meia se mostrou fora de ritmo e impreciso em várias jogadas. "Como a dinâmica do jogo foi muito forte no começo, o desempenho de Totti foi normal", disse Lippi, para quem o mais importante foi que o jogador ficou em campo durante toda a partida. Em março, Totti fraturou a perna esquerda e machucou o tornozelo durante um jogo contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano. Voltou a jogar em maio, mas apenas durante alguns minutos nas duas últimas partidas da Roma pela Série A. A Itália tem amistoso marcado para essa sexta-feira, contra a Ucrânia - o último antes do embarque para a Alemanha.