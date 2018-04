Totti diz que futebol não pode mudar por causa da violência

"Não se pode morrer dessa maneira. Fiquei muito abalado esses dias, mas não se pode mudar o futebol por causa dos violentos. O futebol é divertimento, será ruim jogar em Gênova sem os nossos torcedores", disse Francesco Totti, jogador da Roma, em alusão à violência ocasionada por torcedores, principalmente após a morte do torcedor Gabriele Sandri. Totti, um dos poucos a testemunhar, junto a Rossela Sensi, Luciano Spalletti e Max Tonetto, a cerimônia de inauguração do 'Instituto Regina Elena e S. Gallicano' da Roma, falou, nesta sexta-feira, sobre os trágicos acontecimentos do último domingo. O jogador falou não apenas da morte de Gabriele Sandri, mas também da violência das torcidas organizadas e dos procedimentos adotados pela Federação Italiana de Futebol e pelo Ministério do Interior, partindo da decisão de impedir a ida dos torcedores da Roma a Gênova no sábado 24 de novembro, quando o clube romano enfrenta o Genoa pelo Campeonato Italiano.