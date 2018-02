Totti diz que gostaria de jogar ao lado de Ronaldo na Roma

O ídolo da Roma Francesco Totti afirmou que gostaria de ter o atacante brasileiro Ronaldo, atualmente no Milan, como seu companheiro de equipe. Em um programa de televisão, Totti citou ainda o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, mas depois disse que atualmente vibraria mais com a contratação do argentino Leo Messi e do francês Thierry Henry. "A Roma já pode concorrer com os clubes mais poderosos da Europa. Eu gostaria de ver a contratação de mais dois ou três jogadores. Pelo que jogam, queria Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Henry. Na verdade, desisto de Ronaldinho Gaúcho e coloco Messi em seu lugar", comentou Totti. O capitão da Roma ressaltou ainda que Ronaldo é o jogador com quem ele mais gostaria de jogar, "apesar de saber que isso é quase impossível". A Roma conta atualmente com seis brasileiros em seu elenco. São eles os goleiros Doni e Júlio Sérgio, o lateral-direito Cicinho, o zagueiro Juan, e os meias Taddei e Mancini.