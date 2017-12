Totti diz que se vingou dos críticos com a Chuteira de Ouro

O meia Francesco Totti, da Roma, considera que a conquista da Chuteira de Ouro do Futebol Europeu na temporada 2006/2007 (com 26 gols) foi como uma espécie de vingança pelas críticas sofridas por ele. "Há um ano muitos diziam que era um jogador acabado e que tinha sido convocado pela seleção só pelo meu passado. Mas as críticas me trouxeram sorte, pois ganhei a Copa do Mundo, fui artilheiro do Campeonato Italiano, conquistei a Copa da Itália, e agora a Chuteira de Ouro", desabafou o meia-atacante da Roma. Na temporada 2005/2006, o prêmio foi para o atacante italiano Luca Toni, que marcou 31 gols. O capitão da time da capital italiana também se mostrou feliz pela data em que se confirmou a conquista da Chuteira de Ouro. "Em 17 de junho, a data exata em que seis anos atrás vencemos o Campeonato com a Roma [ainda sob o comando de Fabio Capello]. É algo que desejava muito". Totti chegou esta temporada à marca de 151 gols em campeonatos italianos com a Roma, em 370 partidas disputadas, o que o transformou no melhor goleador em atividade. "Quero parabenizar [o atacante Ruud] Van Nistelrooy [do Real Madrid, terceiro classificado, a um gol do italiano], que continua sendo um extraordinário campeão. Sinto por sua lesão [no domingo], e espero que não seja grave", afirmou Totti, ignorando por completo o segundo colocado, o brasileiro Afonso Alves, do pequeno Heerenveen, da Holanda.