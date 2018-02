Totti é operado e fica três meses longe dos gramados O meia-atacante Francesco Totti, que se lesionou gravemente durante a partida deste domingo entre Roma e Empoli, pelo Campeonato Italiano, foi submetido a uma cirurgia na noite deste domingo e ficará três meses afastado dos gramados. Os médicos inseriram uma placa de estabilização para a fratura da fíbula, além de colocar em sua posição natural os ligamentos do tornozelo direito, que tinham se separado completamente da tíbia. Apesar da lesão ser considerada grave, os médicos acham que ele ainda poderá atuar pela seleção italiana na Copa de 2006. "Pensamos imediatamente no Mundial. Já estudamos um programa, com seu preparador físico, para que ele possa estar pronto, e estamos otimistas", afirmou o doutor Pierpaolo Mariani, responsável pela cirurgia.