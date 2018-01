Totti é suspenso por 5 jogos A indisciplina custou caro para Francesco Totti. O meia da Roma foi suspenso nesta quinta-feira pelo tribunal esportivo da Itália por 5 rodadas, pela expulsão na partida de quarta-feira contra o Siena (0 a 2). Totti perdeu a cabeça ao empurrar o zagueiro rival Colonnese, depois de uma dividida forte. Com isso, praticamente desfalca o time, que vai mal das pernas, no restante da temporada de 2004-05 do Campeonato Italiano.